Gestürzter Vogel im Hamburger Hafen – Tiernotretter NauschützJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.01.2024: Gestürzter Vogel im Hamburger Hafen – Tiernotretter Nauschütz
61 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Heiko Nauschütz ist Tiernotretter beim Hamburger Tierschutzverein. Der 52-Jährige übernimmt Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Ein Hafenmitarbeiter entdeckt einen hilflosen Jungvogel und ruft den Tierschutzverein an. Kann Heiko Nauschütz ihn noch retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen