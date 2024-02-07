Wildgerichte kochen - Frank Brüdigam und Koch-Azubi JustinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.02.2024: Wildgerichte kochen - Frank Brüdigam und Koch-Azubi Justin
61 Min.Folge vom 07.02.2024Ab 12
Schwein und Rind sind für den Koch-Azubi Justin inzwischen schon Alltag geworden. Heute hat sein Chef Frank Brüdigam, Inhaber und Koch des Restaurants „Wildwechsel“ in Kaaks bei Itzehoe, eine ganz besondere Aufgabe für ihn: Justin muss Wild kochen. Dabei schaut ihm sein Chef ganz genau auf die Finger. Denn in einem halben Jahr steht seine Abschlussprüfung an…
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen