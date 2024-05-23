Sicherheitsingenieure kontrollieren BaustelleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.05.2024: Sicherheitsingenieure kontrollieren Baustelle
61 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Düsseldorf. Hier kontrollieren die Sicherheitsingenieure Donato Muro und Osamah Khawaja im Auftrag der Unternehmen, ob sich die Mitarbeiter an die Arbeitssicherheit halten. Auf einer Baustelle finden die beiden viele Mängel und einige davon sind sogar lebensgefährlich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen