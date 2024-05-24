Reisebus muss weg – Abschlepper BenniJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.05.2024: Reisebus muss weg – Abschlepper Benni
61 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
Abschlepper Benjamin Richter liebt seinen Beruf in Offenbach und am meisten machen ihm Aufträge mit schwerem Gerät Spaß. Doch auch hier gibt es Ausnahmen: Reisebusse sind nicht so sein Ding. Doch genau das liegt heute an. Das Abschleppen ist nicht das Problem – aber die Vorbereitungen nerven den gelernten Automechaniker gewaltig. Denn: Jeder Bus ist anders.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen