Rettung für den Sommerurlaub - Campingschrauber HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.05.2024: Rettung für den Sommerurlaub - Campingschrauber Hannover
61 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Olli Schmidt und Peter Trautmann sind mit ihrer mobilen Werkstatt unterwegs. Die beiden reparieren alles, was auf Campingplätzen in Wohnmobilien und Wohnwagen so anfällt. Heute braucht eine Familie ihre Hilfe, die dringend in den Urlaub fahren möchte. Ihr Wohnwagen hat keinen TÜV und auch noch viele andere Wehwehchen. Die beiden Schrauber machen sich ans Werk und stoßen dabei auf einige Probleme – den Humor verlieren sie dabei allerdings nicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen