Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.05.2024: Rohrreiniger-Duo Murmann im Einsatz
61 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Das Rohrreiniger-Duo Uwe und Amy ist wieder zusammen im Einsatz. Dieses Mal gibt es ein Problem mit Fäkalgeruch in einem Keller. Nach intensivem Suchen entdecken die beiden den Auslöser: Ein Leck an der Rückseite des Rohres. Auch wenn die beiden das Rohr nicht austauschen können, tun sie ihr Bestes, um den Keller wieder sauber zu bekommen. Und: Notfallsanitäter vom DRK Göttingen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen