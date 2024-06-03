Geschmolzenes Eis und lange Wartezeit – Undercover in KölnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.06.2024: Geschmolzenes Eis und lange Wartezeit – Undercover in Köln
61 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Die Eiszeit hat wieder angefangen. Koch Mirko Reh ist undercover unterwegs, um in Köln verschiedene Eisdielen auf Geschmack, Konsistenz und Service zu testen. Die Besonderheit hierbei: Er testet die Eisdielen mit den schlechtesten Bewertungen im Internet. Ein Eiscafé kann Mirko Reh nicht vom Gegenteil überzeugen. Wie reagieren die Verkäuferinnen auf sein Feedback? Und: Überfall in Bankfiliale - Sanitäter München
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen