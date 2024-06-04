Illegales Tuning bei der MotorradkontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.06.2024: Illegales Tuning bei der Motorradkontrolle
61 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Motorrad-Großkontrolle an der B194 zwischen Negast und Steinhagen: An der beliebten Biker-Strecke kontrollieren die Krad-Experten Frank und Jens von der Polizei Bergen Zweiradfahrer und ihre Maschinen. Immer wieder ein Problem: Unerlaubte Umbauten und fehlende Zulassungen. Bei besonders schlimmen Verstößen müssen die Motorradfahrer ihre Maschinen sogar stehenlassen. Und: Stein im Weg beim Einparken - Abschlepper Bröker
