Auf der schwäbischen Alb findet zum zweiten Mal die Steakmeisterschaft statt. Im Rahmen der BBQ Week kämpfen zehn Teilnehmer in der Königsdisziplin um das "Goldene Ticket" zur Teilnahmeberechtigung an der Weltmeisterschaft in den USA. Fünf Juroren bewerten die Steaks - mit dabei ist auch Lucki Maurer. Der Show-Koch ist seit mehr als 20 Jahren in der Koch- und Grillszene zuhause und weiß genau, worauf es ankommt! Und: Marder sorgt für Autobahnpanne - Stauhelfer Rosenheim
