Gebrochene Feder mit Folgen - Abschlepper MontabaurJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.06.2024: Gebrochene Feder mit Folgen - Abschlepper Montabaur
60 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Das Abschlepper-Team Andreas Huberty und Patrick Meyer sind im Rheinland - pfälzischen Montabaur unterwegs. Bei bis zu zehn Aufträgen täglich kommen einige Kilometer und spannende Einsätze zusammen. Egal ob Federbruch oder Ausfall der Lichtmaschine, Patrick Meyer und Andreas Huberty haben immer eine Lösung parat - und das mit ganz viel Spaß und Humor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen