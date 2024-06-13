Drogenhandel neben Spielplatz - Brennpunkt Streife LeopoldplatzJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.06.2024: Drogenhandel neben Spielplatz - Brennpunkt Streife Leopoldplatz
Folge vom 13.06.2024
Der Leopoldplatz in Berlin-Wedding gilt als einer der großen Drogen-Hot-Spots der Hauptstadt. In unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Spielplätzen blühen hier der Handel und Konsum. Um die Drogenkriminalität in den Griff zu kriegen, hat die Polizei eine Brennpunktstreife gegründet. Regelmäßig sind Polizeimeister Chinedu und seine Kollegen auf dem Platz unterwegs und nehmen Junkies und Dealer ins Visier.
