Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im Einsatz
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.06.2024: Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im Einsatz
61 Min. Folge vom 19.06.2024 Ab 12
Ulrich Scheuschner und Stefan Plendl kontrollieren im Auftrag der Stadt Straubing die örtlichen Fischer. Sie steuern den nächsten Angelplatz an. Dort angekommen, entdecken sie zwei Angeln, aber keinen Fischer. Schläft der etwa in seinem Fahrzeug? Das wäre verboten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
