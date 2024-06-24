„Koch Undercover“: Mirko Reeh testet Döner am BallermannJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.06.2024: „Koch Undercover“: Mirko Reeh testet Döner am Ballermann
60 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Food-Tester Mirko Reeh testet für Achtung Kontrolle deutschlandweit Lokalitäten mit schlechten Bewertungen im Netz. Passend zum Saisonstart am Ballermann testet er das Döner-Angebot in der deutschen Touristenhochburg auf Mallorca. Service, Preis-Leistung, Hygiene und natürlich der Geschmack sind ihm wichtig und Feedback serviert er den Betreibern direkt. Ob dort neben vielen Partys auch qualitativ gutes Essen zu finden ist?
