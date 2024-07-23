Bundespolizei Berlin SpätschichtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.07.2024: Bundespolizei Berlin Spätschicht
61 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12
Die Bundespolizisten Heinz und Stefan sind auf dem Weg zu einem sogenannten Lost Place. Ein Bunker nahe an den Gleisen, der gerne für Parties oder als illegale Unterkunft genutzt wird. Dabei ist der Zutritt strengstens verboten.
