Folge vom 03.07.2024: Schmuggelware aus Holland? - Großkontrolle Hamburger Zoll
Großkontrolle an der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Die Strecke gilt als Schmuggelroute von den Niederlanden nach Skandinavien. Der Zoll sucht heute mit der Polizei geschmuggelte Ware und Drogen. Mit dabei: Zöllner Dominik und René. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses kommt auch Spürhund Sky zum Einsatz. Und tatsächlich: Schon nach wenigen Minuten schlägt er an.
