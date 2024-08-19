Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Butcher Wars in Stuttgart – Wettkampf der beste Metzger Deutschlands!

Kabel EinsFolge vom 19.08.2024
Die Butcher Wars in Stuttgart – Wettkampf der beste Metzger Deutschlands!

Die Butcher Wars in Stuttgart – Wettkampf der beste Metzger Deutschlands!Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.08.2024: Die Butcher Wars in Stuttgart – Wettkampf der beste Metzger Deutschlands!

61 Min.Folge vom 19.08.2024Ab 12

Rollbraten, Rib Roasts oder Tomahawk-Steaks - das und viel mehr lässt sich aus einer Schweinehälfte machen. Doch was, wenn man nur 25 Minuten Zeit hat, so gut wie nichts übrigbleiben darf und alles thekenfertig präsentieren muss? Bei den ersten Butcher Wars Germany in Stuttgart kommen auch die besten Metzger ins Schwitzen. Katharina Bertl und Chef-Juror Holger Fricke schauen den Wettkämpfern genau auf die Messer.

Alle verfügbaren Folgen