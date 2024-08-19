Die Butcher Wars in Stuttgart – Wettkampf der beste Metzger Deutschlands!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.08.2024: Die Butcher Wars in Stuttgart – Wettkampf der beste Metzger Deutschlands!
Folge vom 19.08.2024
Rollbraten, Rib Roasts oder Tomahawk-Steaks - das und viel mehr lässt sich aus einer Schweinehälfte machen. Doch was, wenn man nur 25 Minuten Zeit hat, so gut wie nichts übrigbleiben darf und alles thekenfertig präsentieren muss? Bei den ersten Butcher Wars Germany in Stuttgart kommen auch die besten Metzger ins Schwitzen. Katharina Bertl und Chef-Juror Holger Fricke schauen den Wettkämpfern genau auf die Messer.
