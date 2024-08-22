Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kulinarische Weltreise: Missy's Kitchen auf dem Streetfood Festival Köln

61 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Die Foodbloggerin und Kölnerin Mirjam von der Mark, auch bekannt als Missy's Kitchen, erkundet das Streetfood Festival in ihrer Heimatstadt. Auf ihrer kulinarischen Weltreise probiert sie asiatisches Chicken, karibische Doubles, senegalesische Kochbananen und chilenische Buns. Was ist Top oder Flop: Kann eine dieser internationalen Köstlichkeiten die Kölnerrin überzeugen?

