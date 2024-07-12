Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Sicherheit im Großstadtdschungel – Verkehrssicherheitsdienst Berlin

Kabel EinsFolge vom 12.07.2024
Folge vom 12.07.2024: Sicherheit im Großstadtdschungel – Verkehrssicherheitsdienst Berlin

61 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12

Birgit H. und Thomas K. von der Abteilung Verkehr der Polizei Berlin sind in der Hauptstadt für die Verkehrssicherheit zuständig. Heute überprüfen sie zwei Reisebusse von Kindertagesstätten, damit auch die Jüngsten sicher unterwegs sind. Außerdem entdecken sie einen Pritschenwagen mit zweifelhafter Ladungssicherung und einen Sprinter, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat.

