Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.09.2024: Ordnung auf dem Campingplatz
Folge vom 17.09.2024Ab 12
Am Stausee Hohenfelden bei Erfurt liegt der größte Campingplatz Thüringens. 450 Dauercamper und zusätzlich 800 Touristen sind im Sommer jedes Wochenende da. Um sie alle kümmert sich Platzwart Sascha Müller! Ob Stromausfall, das unsachgemäße Aufstellen von Pavillons oder der Kontrollgang über die Jugendwiese – der Sascha Müller muss für Ordnung sorgen, damit der Betrieb auf dem 23 Hektar großem Campingplatz reibungslos läuft.
