Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 19.09.2024
62 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12

Die Bundespolizisten Maria und Stephan erwartet eine vollgepackte Spätschicht. Sie haben mehrere Fälle direkt in Bahnhöfen und wagemutige Personen, die die Oberleitungsmasten hochklettern. Ein gefährliches Unterfangen, das im schlimmsten Fall Menschenleben kosten kann. Jedes Mal müssen die Züge auf der Strecke stoppen. Werden die Bundespolizisten den Kletterer erwischen und wie lange wird der Zugverkehr lahmgelegt?

