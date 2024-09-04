Schneller als erlaubt? Tuningkontrolle am BodenseeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.09.2024: Schneller als erlaubt? Tuningkontrolle am Bodensee
60 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
In Ravensburg nehmen die Polizisten Marco K. und Andreas K. anlässlich einer großen Tuningmesse am Bodensee Fahrzeuge unter die Lupe, bei denen vieles nachgebaut wurde. Wer bei seinem Fahrzeug Teile nachbaut und tuned, muss die Teile eintragen lassen. Die beiden Beamten tauchen in die Tuning – Szene ein und überprüfen diese Zulassungen und ob die erlaubten Grenzen bezüglich Lautstärke und Motorisierung eingehalten werden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
