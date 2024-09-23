Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.09.2024: Die Grillprofis in Berlin
60 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12
Grillprofi und Geschäftsführer Josh Jabs vom „Goldhorn Beefclub“ in Berlin zeigt seiner Umschülerin Anna die Feinheiten des Fleischzubereitens. Die beiden machen sich heute an die Zubereitung eines Grilltellers mit verschiedenen Fleischvariationen, Grillgemüse und Kartoffeln. Wie viel Hilfe braucht Anna noch von Josh Jabs?
