Franka Mantei gegen den TaubendreckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.10.2024: Franka Mantei gegen den Taubendreck
62 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Franka Mantei und ihr Team beschäftigen sich heute mit einem typischen Großstadtproblem: Taubendreck! In diesem Härtefall haben die Tauben in einem Dachstuhl genistet und sind dort eingeschlossen worden. Der Dreck hat die Lüftungsanlage beschädigt und jetzt muss Spezialreinigerin Franka Mantei ran.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen