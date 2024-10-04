Zum Inhalt springenBarrierefrei
Autoscooterwerkstatt Nienburg: Schülerpraktikanten geben Vollgas

Kabel Eins
Folge vom 04.10.2024
62 Min.
Ab 12

In Ralph Landwermanns Schausteller-Werkstatt ist heute volles Haus: Der Geschäftsführer hat Schülerpraktikanten zu einem Schnuppertag eingeladen. Während der Senior-Chef mit den Jungs das Schweißen übt, kümmert sich Schwiegersohn Marco Cerullo um das Tagesgeschäft. Bei mehreren Autoscootern muss der Antrieb erneuert werden. Doch ein reparierter Motor funktioniert plötzlich nicht mehr - und der Kunde steht schon abfahrbereit in der Werkstatt.

