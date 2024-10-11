Abenteuer auf der Rennstrecke NürburgringJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.10.2024: Abenteuer auf der Rennstrecke Nürburgring
60 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Der Nürburgring ist die schönste und gefährlichste Rennstrecke der Welt. Andy Gülden leitet als Chefinstruktor einen Sportfahrerlehrgang auf dem Nürburgring für 120 Teilnehmer. Während des Lehrgangs wird es gefährlich, ein Auto mit Getriebeschaden verliert Öl. Andy Gülden muss die Strecke mit den Streckenposten sichern.
