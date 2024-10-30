Bernd Zehner testet All you can eatJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.10.2024: Bernd Zehner testet All you can eat
60 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Wer viel für sein Geld haben will, geht zu einem All-You-Can-Eat-Buffet. Von gebratenen Nudeln über Grillgemüse bis hin zu afrikanischen Injera - die Deutschen lieben gutes Essen zu günstigen Preisen. Food-Tester Bernd Zehner checkt die Frankfurter Innenstadt auf die besten All-You-Can-Eat-Buffets. Wie überzeugend sind die Speisen - und die Preise?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen