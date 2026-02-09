Thema u.a.: Abschlepperfamilie Berndt - Zu tief zum AbschleppenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.02.2026: Thema u.a.: Abschlepperfamilie Berndt - Zu tief zum Abschleppen
61 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Bleibt zwischen Dresden und Chemnitz ein LKW liegen, ist Holger Berndt zur Stelle. Seit 34 Jahren arbeitet er als Abschlepper und hat bislang jeden LKW von der Straße bekommen. Doch dieser Einsatz stellt ihn vor eine besondere Herausforderung. Der liegen gebliebene LKW sorgt mit seinem Spoiler beim Abschleppprofi für Kopfschmerzen. Kann ihm ein Kollege mit seiner Spezial-Ausrüstung helfen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen