Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 09.02.2026
Folge vom 09.02.2026: Thema u.a.: Abschlepperfamilie Berndt - Zu tief zum Abschleppen

61 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Bleibt zwischen Dresden und Chemnitz ein LKW liegen, ist Holger Berndt zur Stelle. Seit 34 Jahren arbeitet er als Abschlepper und hat bislang jeden LKW von der Straße bekommen. Doch dieser Einsatz stellt ihn vor eine besondere Herausforderung. Der liegen gebliebene LKW sorgt mit seinem Spoiler beim Abschleppprofi für Kopfschmerzen. Kann ihm ein Kollege mit seiner Spezial-Ausrüstung helfen?

