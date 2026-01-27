Nachlasspfleger Sonnenberg & NoackJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.01.2026: Nachlasspfleger Sonnenberg & Noack
Folge vom 27.01.2026
Was passiert, wenn das Leben endet und keine Erben mehr da sind, die sich um den Nachlass kümmern? Dann greifen Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Antonia Noack ein. Sie suchen in den Wohnungen der Verstorbenen nach versteckten Schätzen, um laufende Kosten zu decken und stoßen dabei auf allerlei Außergewöhnliches.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
