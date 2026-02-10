Thema u.a.: Streife Bremerhaven – Schulkinder in NotJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.02.2026: Thema u.a.: Streife Bremerhaven – Schulkinder in Not
61 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Die Polizisten Chris Boden und Matthias Klein sind in Bremerhaven auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine Busfahrerin ist mit einer E-Scooter Fahrerin zusammengestoßen. Mit Blaulicht erreichen die Beamten den Unfallort. Vor Ort treffen sie auf 27 verängstigte Schulkinder.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen