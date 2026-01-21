Koch Frank Brüdigam und Azubi Justin - Generalprobe am HerdJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.01.2026: Koch Frank Brüdigam und Azubi Justin - Generalprobe am Herd
60 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Der große Tag rückt näher: Nur noch wenige Wochen trennen Azubi Justin von seiner Abschlussprüfung. Frank Brüdigam hat viel Arbeit in die Ausbildung des jungen Koches gesteckt und möchte, dass er erfolgreich durch die Prüfung kommt. Heute kochen sie deswegen zusammen ein traditionelles norddeutsches Gericht: Hamburger Labskaus. Wird Justin es damit schaffen seine Prüfung zu bestehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen