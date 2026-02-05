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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: US-Cops Alabama – Drogencocktail an Bord

Kabel EinsFolge vom 05.02.2026
Thema u.a.: US-Cops Alabama – Drogencocktail an Bord

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.02.2026: Thema u.a.: US-Cops Alabama – Drogencocktail an Bord

60 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Oxford, Alabama. Der deutsche YouTuber Ben Rambaum ist auf Streife mit Officer Robert Quinn. Ihm fällt im Vorbeifahren ein verdächtiges Auto mit vier Personen auf, die nicht angeschnallt sind. Was als Routinekontrolle beginnt, ruft schnell drei weitere Streifen auf den Plan. Im Wagen finden die Polizisten Marihuana, Meth und Fentanyl.

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