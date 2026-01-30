Neue Scheibe für Aquarium im Duisburger ZooJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.01.2026: Neue Scheibe für Aquarium im Duisburger Zoo
61 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Im Duisburger Zoo wartet heute eine besondere Aufgabe: Der erfahrene Handwerker Majid und Azubi Florian stehen vor einem großen Projekt. Im Aquarium muss eine neue Scheibe eingesetzt werden – eine präzise und herausfordernde Aufgabe, bei der Fingerspitzengefühl und Teamarbeit gefragt sind.
