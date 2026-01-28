Panne auf der Kirmes – Campingschrauber HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.01.2026: Panne auf der Kirmes – Campingschrauber Hannover
60 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Die Campingschrauber Peter Trautmann und Oli Schmidt reparieren alles rund um Wohnwagen und Camper und sind heute im Außendienst unterwegs. Heute helfen sie in Hannover Schausteller Ditmar Wolf, der auf der Kirmes Crêpes verkauft und mit einem dringenden Problem kämpft: zwei defekte Dachluken an seinem Wohnwagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen