Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund kontrolliert Schwarzarbeit auf BaustelleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.03.2026: Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund kontrolliert Schwarzarbeit auf Baustelle
62 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Anna und Marcus kontrollieren mit acht weiteren Kollegen des Hauptzollamts Dortmund eine Baustelle. Dabei entdecken die beiden zwei Schwarzarbeiter. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig, denn die Männer sprechen kaum Deutsch. Mit welcher Strafe müssen die Männer rechnen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen