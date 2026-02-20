Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 20.02.2026

Hoteltester Carsten Hennig ist im niedersächsischen Harz unterwegs, um Mittelklassehotels unter die Lupe zu nehmen. Denn vor allem in den Wintermonaten zieht es hunderttausende Wintersportfans in die Region. Bei einem Hotel stellt der Tester so viele Mängel fest, dass die Behörden eingreifen müssen.

