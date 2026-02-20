Thema u.a.: Mängel in Harzer Hotel führen zu BehördeneinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.02.2026: Thema u.a.: Mängel in Harzer Hotel führen zu Behördeneinsatz
61 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Hoteltester Carsten Hennig ist im niedersächsischen Harz unterwegs, um Mittelklassehotels unter die Lupe zu nehmen. Denn vor allem in den Wintermonaten zieht es hunderttausende Wintersportfans in die Region. Bei einem Hotel stellt der Tester so viele Mängel fest, dass die Behörden eingreifen müssen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen