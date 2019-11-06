Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: 200-Kilo-Platte aufs Bein

Staffel 2Folge 17vom 06.11.2019
Heute u. a.: 200-Kilo-Platte aufs Bein

Achtung Notaufnahme

Folge 17: Heute u. a.: 200-Kilo-Platte aufs Bein

62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Unfallchirurgen des Uniklinikums Münster operieren den offenen Beinbruch eines 56-Jährigen, dem 200 kg Arbeitsmaterial Unterschenkel und Fuß schwer verletzt haben. Um den offenen Bruch bestmöglich zu versorgen, benutzen die Ärzte einen antibiotischen Nagel, der verhindern soll, dass der Knochen sich entzündet. Um den einzusetzen, müssen sie mit schwerem Gerät anrücken. Und: Notfall für Deutschlands kleinsten Rettungshubschrauber, den Robinson R44 im Landkreis Rostock. Die Meldung: Schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße mit Patienten in schlechtem Allgemeinzustand und Schädelhirntrauma.

