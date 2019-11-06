Heute u. a.: 200-Kilo-Platte aufs BeinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 17: Heute u. a.: 200-Kilo-Platte aufs Bein
62 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Unfallchirurgen des Uniklinikums Münster operieren den offenen Beinbruch eines 56-Jährigen, dem 200 kg Arbeitsmaterial Unterschenkel und Fuß schwer verletzt haben. Um den offenen Bruch bestmöglich zu versorgen, benutzen die Ärzte einen antibiotischen Nagel, der verhindern soll, dass der Knochen sich entzündet. Um den einzusetzen, müssen sie mit schwerem Gerät anrücken. Und: Notfall für Deutschlands kleinsten Rettungshubschrauber, den Robinson R44 im Landkreis Rostock. Die Meldung: Schwerer Verkehrsunfall auf einer Landstraße mit Patienten in schlechtem Allgemeinzustand und Schädelhirntrauma. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins