Thema u. a.: Einsatzmeldung: LungenembolieJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 23: Thema u. a.: Einsatzmeldung: Lungenembolie
33 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Peter Jokisch und Thomas Steinbart vom Bayerischen Roten Kreuz in Nürnberg rasen mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt. Bei ihrem nächsten Einsatz kann es um Leben und Tod gehen, denn gemeldet ist eine Lungenembolie. Die Notaufnahme im Marienhospital. Unfallchirurgin Katharina Junghardt ist auf dem Weg zu einem Notfall. Ein 36-Jähriger Mann hat bei relativ hoher Geschwindigkeit einen Autounfall verursacht und war dabei nicht angeschnallt. Rechte: kabel eins
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins