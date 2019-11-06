Achtung Notaufnahme
Folge 29: Himmlische Rettung!
32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Rettungshubschrauber Christoph 65, stationiert in Dinkelsbühl in Mittelfranken. Seine Crew kämpft täglich gegen den Tod und für das Leben, wie auch heute. Ein Mann hat auf einem Motorrad frontal einen PKW gerammt und ist anschließend 200m weit geschleudert worden. Er hat schwerwiegende Verletzungen am Oberschenkel und blutet stark. Für die Retter wird dieser Fall ein Kampf gegen die Zeit. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins