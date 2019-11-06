Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 29vom 06.11.2019
32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Rettungshubschrauber Christoph 65, stationiert in Dinkelsbühl in Mittelfranken. Seine Crew kämpft täglich gegen den Tod und für das Leben, wie auch heute. Ein Mann hat auf einem Motorrad frontal einen PKW gerammt und ist anschließend 200m weit geschleudert worden. Er hat schwerwiegende Verletzungen am Oberschenkel und blutet stark. Für die Retter wird dieser Fall ein Kampf gegen die Zeit. Rechte: kabel eins

Kabel Eins
