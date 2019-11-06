Thema u. a.: Ein Bier zu vielJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 32: Thema u. a.: Ein Bier zu viel
Ein Bier zu viel. Samstagnacht in München. Die Rettungsassistenten Enver Güvec und Klaus Hippe sind auf dem Weg zu ihrem ersten Einsatz. Ein junger Mann sitzt stark alkoholisiert in der Kälte vor einem Münchner Club. Vor Ort ist für die beiden Rettungsassistenten sofort klar: Der Zustand des Mannes ist besorgniserregend. Und: Ausnahmezustand in der Notaufnahme. Das Clemenshospital in Münster. Rettungssanitäter bringen eine ältere Dame in die Notaufnahme. Die 81-Jährige hatte einen schweren Unfall und ist dabei auf den Kopf gestürzt. Unfallchirurg Dr. Björn Fieder muss schnell herausfinden, wie schwer die Frau verletzt ist. Rechte: kabel eins
