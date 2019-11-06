Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Zeit heilt nicht alle Wunden

Kabel EinsStaffel 2Folge 35vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Clemenshospital Münster. Unfallchirurg Dr. Edward Tejasukmana eilt zu seinem nächsten Patienten. Marc hatte einen Unfall mit seinem Roller. Da die Beschwerden kurz danach nicht schlimm waren, wurde der Arztbesuch auf den nächsten Tag verschoben. Jetzt sitzt der KFZ-Mechaniker mit starken Schmerzen im Handgelenk in der Notaufnahme. Und: Wettflug gegen die Zeit Einsatz für die ADAC Luftretter aus Dinkelsbühl: Ein Mann, der vor einigen Tagen eine Bypass-Operation hatte und erst heute aus dem Krankenhaus entlassen wurde hat starke Beschwerden, die auf einen erneuten Herzinfarkt hindeuten. Rechte: kabel eins

