Frontalunfall bei Tempo 70Jetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 30: Frontalunfall bei Tempo 70
32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Klinikum rechts der Isar in München. Es ist später Abend als die Leitstelle einen Notfall meldet. Im Münchener Landkreis gab es auf einer Landstraße einen schweren Autounfall. Eine 29-Jährige ist mit Tempo 70 frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ein Team aus rund 20 Rettungskräften kämpft nun um das Leben der verunglückten Patientin. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12