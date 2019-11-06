Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Thema u. a.: Eine gewichtige Entscheidung!

Kabel EinsStaffel 2Folge 39vom 06.11.2019
32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine gewichtige Entscheidung! In Dinkelsbühl steht das Luftrettungsteam vor einer schwierigen Entscheidung. Ein Patient wurde nach einem Krampfanfall vom Notarztteam intubiert und muss auf dem schnellsten Wege ins Krankenhaus. Das Problem: Der Patient wiegt um die 140 kg und sein Gewicht könnte für den Hubschrauber zu hoch sein. Pilot Marcel Kruijer muss sich schnell entscheiden. Und: Endlich wieder schmerzfrei! Orthopädie Isar Klinik München. Patient Goran hat seit vielen Jahren starke Schmerzen im rechten Knie. Grund dafür ist das O-Bein des 54jährigen. Prof Dr. Philip Schöttle weiß, wie er Goran helfen kann. Rechte: kabel eins

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
