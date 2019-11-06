Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 22vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019
Ab 12

Das Uniklinikum in Erlangen. Notaufnahme. Sonja ist direkt aus der Sporthalle hier hergekommen. Beim Volleyballspielen hat sich die 41-Jährige am Finger verletzt und das Universitätsklinikum Münster in Westfalen. Der 60-jährige Wolfgang wartet hier auf seine OP. Er leidet nach einem Infarkt an Herzrhythmusstörungen - und diese können im schlimmsten Fall zum plötzlichen Herztod führen. Rechte: kabel eins

