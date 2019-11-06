Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Blutung im Darm

Kabel EinsStaffel 2Folge 34vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Blutung im Darm Nachmittags in Freiburg. Rettungsassistentin Linda Schlenker und ihr Kollege Jan-Steffen Pooth vom Rettungsdienst vom Deutschen Roten Kreuz rücken zu einem Notfall aus. Diagnose: Blutungen im Magen-Darm Trakt. Und: Kein harmloser Stich - Universitätsklinikum Erlangen. Auf Unfallchirurgin Dr. Nina Renner wartet Patientin Inge. Ihr Problem: Ein Insektenstich. Klingt harmlos, doch für die 53-Jährige kann der unter Umständen richtig gefährlich werden. Rechte: kabel eins

