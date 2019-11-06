Heute u. a.: Heimwerker in Not!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 37: Heute u. a.: Heimwerker in Not!
Heimwerker in Not! Die ADAC Luftrettungsstation im mittelfränkischen Dinkelsbühl.Von hier aus startet die Crew des Christoph 65, um Leben zu retten. Die Leitstelle meldet einen Notfall in einer Privatwohnung im Landkreis Ansbach. Ein Mann ist beim Fliesen legen plötzlich umgekippt und liegt jetzt bewusstlos mit einem weinenden Kleinkind in einer verschlossenen Wohnung. Die Retter müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Und: Tückische Türschwelle! Sonntags in der Notaufnahme der Unfallklinik Murnau. Die 83-Jährige Ingeborg ist auf dem Weg vom Balkon ins Wohnzimmer unglücklich gestürzt und hat sich schwere Verletzungen am Bein zugezogen. Rechte: kabel eins
