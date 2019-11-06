Heute u.a.: Vom Mistwagen überrolltJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 21: Heute u.a.: Vom Mistwagen überrollt
33 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Marienhospital in Stuttgart. Per Rettungswagen wird Angelika in die Notaufnahme gebracht. Die 58-Jährige hat sich schwer im Reitstall verletzt und im Universitätsklinikum Münster wartet ein besonderer Patient. Handballer Maurice vom Zweitligisten TSV Emsdetten, dessen Narben einer Kreuzband-OP heute operativ rausgeschnitten werden sollen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins