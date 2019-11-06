Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Thema u. a.: Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette

Kabel EinsStaffel 2Folge 31vom 06.11.2019
Thema u. a.: Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette

Achtung Notaufnahme

Folge 31: Thema u. a.: Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette

32 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schwächeanfall auf Bahnhofstoilette Leipzig. Einsatz für die Notfallsanitäter Andrea Wickfelder und Jörg Förster. Einsatzmeldung: Schwächeanfall auf einer Bahnhofstoilette. Vor Ort finden die Notfallsanitäter einen Mann vor, der kaum in der Lage ist sich zu bewegen. Der Patient leidet an Nierenversagen und muss regelmäßig zur Dialyse. Für Andrea Wickfelder und Jörg Förster ist sofort klar: Dieser Mann muss auf der Stelle ins Krankenhaus. Und: Ein Kneipengang mit Folgen. Nachts, halb 4 in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums Braunschweig. Mit einer dicken Platzwunde am Kopf wartet Frank auf Unfallchirurgin Dr. Diana Schuhmacher. Rechte: kabel eins

