Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Chupacabra

20th CenturyStaffel 4Folge 11
Der Chupacabra

Der ChupacabraJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 11: Der Chupacabra

43 Min.Ab 12

In einem Lager für illegale mexikanische Wanderarbeiter kommt es zu einem Eifersuchtsdrama mit tödlichem Ausgang. Die seltsamen Begleitumstände der Tat rufen Mulder und Scully auf den Plan, die schon bald zu der Überzeugung gelangen, dass hier kein Fall von Blutrache, sondern eine Pilzinfektion aus dem Weltall immer neue Opfer fordert. Die Mexikaner glauben, dass Eladio, einer der Arbeiter, der so genannte "Chupakabra" ist - jeder, der mit ihm in Berührung kommt, muss sterben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen