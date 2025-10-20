Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexensabbat

Folge 6: Hexensabbat

43 Min.Ab 16

Ein Patient stirbt unter mysteriösen Umständen auf der Station für plastische Chirurgie einer großen Klinik. Der Arzt gerät unter Verdacht, während des Fettabsaugens die Kontrolle über sich verloren zu haben. Er gibt dies auch offen zu und behauptet, wie besessen gewesen zu sein. Ein weiterer Fall weckt Mulders Interesse. Er kommt dahinter, dass eine Schwester der Klinik schwarze Magie praktiziert, und vermutet, dass sie mit dem Fall des besessenen Arztes zu tun hat ...

