Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Gedanken des geheimnisvollen Rauchers
43 Min.Ab 12
Frohike ist dem hochgefährlichen, mysteriösen Raucher - vermutlich auch der Mörder von J. F. Kennedy und Martin Luther King - auf der Spur. Des Rauchers Steckenpferd ist die Schriftstellerei, doch seine Romane bleiben erfolglos. Schließlich will eine Zeitung eine seiner Geschichten abdrucken. Frohike glaubt, nun an mehr Hintergrundinformationen zu kommen, und informiert Mulder und Scully über seine Kenntnisse. Aber der Raucher weiß längst Bescheid über seine Absichten ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
